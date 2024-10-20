Ata Demirer THY'ye isyan etti: 'Memlekette zaten yeterince değersiz hissettiriliyoruz'

Ata Demirer, uçağa binişi sırasında yaşadığı koltuk değişikliği nedeniyle rahatsızlığını dile getirerek havayolu şirketine sitem etti: "F1 koltuğu umrumda değil, ama hakkım olanı almak istiyorum."

Ata Demirer THY'ye isyan etti: 'Memlekette zaten yeterince değersiz hissettiriliyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 15:00

Ünlü komedyen Ata Demirer, uçağa bineceği sırada koltuk numarasının değiştirilmesi nedeniyle rahatsızlık yaşadı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak, havayolu şirketine sitem etti.

Demirer, havaalanına erken geldiğini ve F1 numaralı koltuğun kendisine verildiğini belirterek, "Uçağa biniş kontrol noktasında 'F3 oldunuz' dediler. Neden diye sordum, 'Değişiklik oldu' dediler. Neyse, bindim, herkes mutlu, F1 koltuğu boş. Bir süre sonra tatlı bir isyan ettim, ardından 'F1'e geçin buyrun' dediler" ifadelerini kullandı.

Durumun neden böyle olduğunu sorgulayan komedyen, "Anlaşılan beklenen ağır abi yetişememiş uçağa, artık kimse? Çok ayıp. F1 meraklısı değilim ama ya o koltukları satma ya da böyle şeyler yapma" diyerek, eleştirilerini dile getirdi.

Paylaşımını Türk Hava Yolları'na yönelik şikayet olarak yaptığını vurgulayan Demirer, "İnsanlara bunu yapmayın. Bu memlekette zaten yeterince değersiz hissettiriliyoruz, ayıptır. Tekrar edeyim, F1 falan umrumda değil, derdim sadece hakkım olanı almak ve başkalarının da hakkını alması" dedi.


Etiketler: #ata demirer #THY

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