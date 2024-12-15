Ata Demirer'i görenler tanıyamadı: Tam 30 kilo verdi!
30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer, fit haliyle hayranlarından tam not aldı. Sıkı diyet ve düzenli sporla adeta kilo verdiğini belirten Demirer sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer, verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Meslekte 30. Yıl" ödülünü alan Demirer, yeni ve fit görünümüyle herkesi şaşırttı.
Son olarak sosyal medya hesabından "2024'ün son gösterisini de yaptık" notuyla paylaştığı karede, sıkı diyet ve sporla elde ettiği formuyla beğeni topladı.
Takipçilerinden gelen "Nasıl bu kadar zayıfladı?", "Helal olsun" ve "Çok iyi görünüyor" gibi yorumlar dikkat çekti.
ATA DEMİRER’İN ZAYIFLAMA SÜRECİ
Demirer’in 30 kilo verdiği biliniyor. Bu süreçte protein ağırlıklı bir beslenme düzeni uygulayan ünlü isim, et ve balık tüketimini bırakmadı. Sabahları yalnızca bir dilim ekmek tükettiğini ve her gün düzenli olarak 45 dakikalık yürüyüşler yaptığını belirtti.
Fit görünümü ve yaşam tarzındaki değişimle dikkat çeken Ata Demirer, ilham veren dönüşümüyle hayranlarından tam not aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Nevşin Mengü hakkında karar
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Eski futbolcu yeni cumhurbaşkanı oldu
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu
- MHP'den 'asgari ücret' önerisi