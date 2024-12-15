Ata Demirer'i görenler tanıyamadı: Tam 30 kilo verdi!

Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:10

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:10

Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer, verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Meslekte 30. Yıl" ödülünü alan Demirer, yeni ve fit görünümüyle herkesi şaşırttı.





Son olarak sosyal medya hesabından "2024'ün son gösterisini de yaptık" notuyla paylaştığı karede, sıkı diyet ve sporla elde ettiği formuyla beğeni topladı.







Takipçilerinden gelen "Nasıl bu kadar zayıfladı?", "Helal olsun" ve "Çok iyi görünüyor" gibi yorumlar dikkat çekti.

ATA DEMİRER’İN ZAYIFLAMA SÜRECİ

Demirer’in 30 kilo verdiği biliniyor. Bu süreçte protein ağırlıklı bir beslenme düzeni uygulayan ünlü isim, et ve balık tüketimini bırakmadı. Sabahları yalnızca bir dilim ekmek tükettiğini ve her gün düzenli olarak 45 dakikalık yürüyüşler yaptığını belirtti.

Fit görünümü ve yaşam tarzındaki değişimle dikkat çeken Ata Demirer, ilham veren dönüşümüyle hayranlarından tam not aldı.