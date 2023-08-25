'Atatürk' filminin ilk fragmanı yayımlandı!

İlk olarak Disney Plus'ta dizi olarak yayınlanacağı belirtilen ardından filme dönüştürülen "Atatürk" filminden ilk fragman yayımlandı. Fragmanı sosyal medya hesabından paylaşan Aras Bulut İynemli, "O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 16:24
Abone Ol google-news

Disney Plus'ın tepkilere rağmen iptal kararı aldığı "Atatürk" dizisinin dönüştürüldüğü filmin ilk fragmanı yayımlandı.

"GELECEKTE DE HER ZAMAN ATATÜRK"

Fragman, 3 Kasım'da vizyona girecek olan filmde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren oyuncu Aras Bulut İynemli tarafından paylaşıldı:

İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk."

NE OLMUŞTU?

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ‘Atatürk’ dizisi Disney Plus tarafından iptal edilmişti. Büyük tepki ile karşılaşan platforma üye olan çoğu kişi üyeliğini de iptal etmişti.


Player Alanı
Aras Bulut İynemli Atatürk disney dizi Film fragman mustafa kemal atatürk tanıtım

İlgili Haberler

3 filme dönüştürülmüştü... Atatürk dizisinin yayın tarihleri netleşti

3 filme dönüştürülmüştü... Atatürk dizisinin yayın tarihleri netleşti
Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' sorusuna ilk yanıt

Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' sorusuna ilk yanıt
Hazal Kaya'dan 'Disney Plus' yanıtı: 'Atatürk dizisinin nerede, nasıl yayınlandığıyla ilgilenmiyorum'

Hazal Kaya'dan 'Disney Plus' yanıtı: 'Atatürk dizisinin nerede, nasıl yayınlandığıyla ilgilenmiyorum'

En Çok Okunan Haberler