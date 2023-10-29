Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:43

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:43

Atatürk ile fotoğraf yapay zeka uygulaması gündemde yerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk ile yan yana fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak isteyen pek çok yurttaş, uygulamayı nasıl kullanacağını merak ediyor. Peki, Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır? Atatürk'le yan yana fotoğraf uygulaması hangisi?

ATATÜRK İLE YAPAY ZEKA FOTOĞRAFI NASIL YAPILIR?

Uygulamayı kolay bir şekilde kullanabilmeniz için bu adımları uygulamanız gerekmektedir:

Seçim Yapın: Öncelikle, kullanmak istediğiniz bir Atatürk fotoğrafını ve kendi fotoğrafınızı seçin.

Yükleyin: Seçtiğiniz fotoğrafları, yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleme platformuna yükleyin.

Düzenleyin: Platform, sizi ve Atatürk'ü aynı fotoğraf içerisinde optimal bir şekilde yerleştirmek için algoritmasını kullanacaktır.

Sonuçları Görün: Birkaç saniye içinde, Atatürk'le birlikte çekilmiş gibi görünen fotoğrafınıza erişim sağlayacaksınız.

ATATÜRK'LE YAN YANA FOTOĞRAF UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?

Yapay zeka, öğrenme kabiliyetine malik algoritmaları kullanarak çalışır. Bu teknoloji, bir resim üzerinde değişiklik yapma, iki resmi birleştirme veya bir fotoğrafı optimize etme gibi birçok alanda kullanılabilir. Örneğin, Atatürk'le yan yana bir fotoğraf elde etmek istiyorsanız, yapay zeka bu algoritmaları kullanarak sizin fotoğrafınızı Atatürk'ün yanına yerleştirebilir. Bu sayede, hayal ettiğiniz özel bir görüntüyü oluşturabilirsiniz.

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