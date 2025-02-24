'Galatasaray'a saygı duymayacağım' demişti: Athena Gökhan'a seyirden yasaklama cezası!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:45

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:45

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray - Fenerbahçe rekabetine dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Özoğuz, Galatasaray’a yönelik "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadelerini kullanarak, sarı-kırmızılı camiaya tepki göstermişti.

Bu açıklamalar sonrası Galatasaray yönetiminin şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Bugün, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek için yola çıkan Gökhan Özoğuz, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikâyeti üzerine 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası aldığını öğrendi.

Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyememek için RAMS Park'a gelmek üzere Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmeye geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığını öğrendim. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak, takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim" ifadelerini kullandı.

Bugün isminin geçtiği tezahuratı dinleyeme Rams Park gelmek için @Fenerbahce Kulübün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım.

Uygulatanlara teşekkür ediyorum benim için bir şeref masalyadır!

Doğruları söylemek hak… pic.twitter.com/93YN2YoYiF — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) February 24, 2025

Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz, maçı izlemeye gitmediği için karakola gidip imza vermesi gerektiği öğrenildi. Özoğuz, avukatı aracılığıyla kararın iptali için başvuruda bulundu.