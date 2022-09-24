Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz kansere yakalanmıştı: Sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 09:32

Geçtiğimiz günlerde Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz’un lenfomaya yakalandığı öğrenilmişti.

Özoğuz, 11 Ağustos'ta tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını duyurup "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" demişti.

"GEREKENLER YAPILIYOR"

Hakan Özoğuz, son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özoğuz, şunları söyledi:

"Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyiki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere..."