Atiye dizisinin yapımcısı hakkında hapis istemi!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:32

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:32

Atiye dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay'ın ölümüne ilişkin görülen ve dizinin yapımcı Onur Güvenatam ile sanat yönetmeni Deniz Kobanbay'ın yargılandığı davanın bugün duruşmasında, Güvenatam hakkında hapis cezası istendi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Onur Güvenatam'ın avukatı Maruf Kemal Yavuz ile sanık Deniz Kobanbay'ın avukatı Süreyya Yiğitbaşı katıldı.

"YANLIŞ YÖNLENDİRMEYLE 'KUSURLU' BULUNDU"

Sanık Kobanbay'ın avukatı Yiğitbaşı, ilk bilirkişi raporunda müvekkiline kusur atfedilmediğini, ikinci raporda yanlış yönlendirmeyle kusurlu bulunduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

"İKİ RAPOR KENDİ İÇİNDE ÇELİŞİYOR"

Sanık Güvenatam'ın avukatı Yavuz da, dosya içindeki iki farklı bilirkişi raporuna değinerek, şunları kaydetti:

"İki raporda da sorumlular ve olay kendi içinde çelişmektedir. Bu çelişkiler giderilmeden savcılığın görüş sunması içtihatlere aykırıdır. Müvekkil ile suçtan zarar gören kişi ve olay hakkında illiyet bağı yoktur. Bu sebeple müvekkilin kusuru ve sorumluluğu düşünülemez. İki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın üçüncü bir bilirkişiye gönderilmesi gerekmektedir. Beraat talebinde bulunuyoruz."

Mahkeme, dosyadaki raporlar, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yeniden bilirkişi raporu alınmasının davaya bir yenilik katmayacağından, taleplerin reddine karar verdi.

SANAT YÖNETMENİ KOBANBAY'IN BERAATİ İSTENDİ

Daha sonra duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Güvenatam'ın OGM Pictures şirketinin sahibi, Deniz Kobanbay'ın ise film setinde sanat yönetmeni olarak görev aldığı bildirildi.

Olay tarihinde, boyacı Hasan Karatay'ın, Beyoğlu'nda sette boya yaparken 5 Nisan 2019'da üzerinde bulunduğu merdivenden düştüğü, kafasını beton zemine çarptığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılan mütalaada, olayın raporlara iş kazası olarak geçtiği ifade edildi.

Mütalaada, sanıklardan Güvenatam'ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanık Kobanbay'ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraati talep edildi.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulunmaları üzerine ertelendi.