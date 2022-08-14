Türkiye'deki çekimler tamamlandı: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Netflix filmi geliyor
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Netflix filminin Türkiye'deki çekimleri tamamlandı. Henüz resmi adı bilinmeyen filmin İngilizce kod adı "Last Call For İstanbul" oldu.
Fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu'nun ardından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren Netflix filminin Türkiye'de, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen çekimleri tamamlandı. Oyuncular, kalan sahneleri tamamlamak için New York'a gidecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz resmi adı bilinmeyen filmin İngilizce kod adı "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) oldu. Film, yolları bir şekilde New York'a düşen Serin ve Mehmet'in geçmişleriyle hesaplaşmalarını anlatacak.
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA GÖNENÇ UYANIK OTURUYOR
Senaryosunu, "Zeytin Ağacı", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Atiye", "Vatanım Sensin" gibi yapımların senaryolarına imza atan Nuran Evren Şit'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise "Aşk 101", "Hakan: Muhafız" gibi Netflix projelerinde yönetmenlik yapan Gönenç Uyanık oturuyor.
Yapımcılığını OGM Pictures'tan Onur Güvenatam'ın üstlendiği filmde Beren Saat 'Serin', Kıvanç Tatlıtuğ ise Mehmet karakterini canlandıracak.
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