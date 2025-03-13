Atiye'den yeni şarkı çalışmaları: Bebeğiyle stüdyoya girdi

Yayınlanma: 13.03.2025 - 13:51

Güncelleme: 13.03.2025 - 13:51

Ünlü şarkıcı Atiye, müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya’da dünyaevine giren Atiye, 2019’da kızı Ferah Feza’yı, 2023’te ise ikinci çocuğu Neva’yı dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz aylarda Rumi adında bir bebek sahibi olan Atiye, müzik çalışmalarına da ara vermedi.

Stüdyoya kızı Rumi’yi de götüren Atiye, müzik çalışmalarını sürdürürken kızını ayağında sallayarak uyutmaya çalıştı. Ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, “Minik Rumi’mize de kavuştuk! Her şey sevgiyle mümkün...” notunu düştü.

36 yaşındaki Atiye, ailesiyle geçirdiği mutlu anları ve müzik çalışmalarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşıyor.