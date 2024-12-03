Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor... Şarkıcı Atiye kızının ismini açıkladı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:24

Güncelleme: 03.12.2024 - 17:24

Ünlü şarkıcı Atiye, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştiren Atiye, 2019 yılında ilk bebekleri Ferah Feyza’yı, geçtiğimiz yıl ise ikinci kızları Neva’yı kucaklarına almıştı.

Hamilelik sürecini sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Atiye, karnı burnunda çekilen bir pozunu Instagram sayfasında yayınladı.



Ünlü şarkıcı, üçüncü bebeklerinin adını da ilk kez açıkladı: "Kızçemiz Rûmî'ye çok az kala..."







Atiye’nin paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, sevilen şarkıcıya doğum için iyi dilek mesajları yağdı.