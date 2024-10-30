Atmosferik nehirler kutuplara kaydı... Bu, dünya için ne ifade ediyor?

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:33

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:33

California Üniversitesi'nden bilim insanları, son 40 yılda atmosferik nehirlerin her iki yarımkürede de kutuplara doğru yaklaşık 6 ila 10 derece kaydığını belirtti. Bu değişim, Kuzey Yarımküre’de atmosferik nehirlerin daha kuzeye, Güney Yarımküre’de ise daha güneye kaydığı anlamına geliyor.

Araştırmacılar, bu kaymanın altında yatan nedenlerden birinin, son 40 yıldır Doğu Tropikal Pasifik'teki soğuma olduğunu ifade etti, ancak olaylar zincirinin, daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiğine dikkat çektiler.

ATMOSFERİK NEHİR NEDİR?

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre atmosferik nehirler, Dünya atmosferinde akan su buharı akıntıları olup yağmur ve kar seviyeleri üzerinde büyük etkiye sahiptir. Boyut ve yoğunlukları değişebilse de ortalama bir atmosferik nehir, Mississippi Nehri'nin ağzındaki su akışı kadar su buharı taşıyabilir.

Örneğin, "Ananas Ekspresi" olarak bilinen güçlü bir atmosferik nehir, Hawaii çevresindeki tropikal Pasifik’ten ABD ve Kanada’nın batı kıyılarına nem taşımakta. Bu sıcak, nemli hava bandı ABD'nin batı kıyılarına ulaştığında Kaliforniya, Oregon, Washington ve British Columbia’da yoğun yağışlara sebep olabiliyor.

Öyle ki ABD'nin batı kıyısındaki yağmur ve karın yaklaşık yüzde 50’sinin atmosferik nehirler tarafından taşındığı tahmin ediliyor. Ancak atmosferik nehirler sadece Kuzey Amerika’yı değil, tüm dünya genelinde hava durumunu ve yağış dağılımını etkiliyor.

ATMOSFERİK NEHİRLERİN KAYMASI NE ANLAMA GELİR?

Yeni araştırma, atmosferik nehirlerin kutuplara doğru kaymasının gelecek yıllarda küresel hava sistemlerinde derin bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Atmosferik nehirlerden yağış alan bölgeler, artan kuraklık ve sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalabilirken, daha yüksek enlemler daha fazla yağış, kuvvetli fırtınalar ve artan sel riski yaşayabilir.

Atmosferik nehirlerin kuzeye kayması, Güney Kaliforniya gibi bölgelerde yağışı daha da azaltarak su kıtlığı, kuraklık ve yangın sorunlarını artırabilir. Bu arada Pasifik Kuzeybatısı gibi bölgeler daha fazla yağışla karşı karşıya kalabilir ve bu da sel gibi sorunlara yol açabilir.

Bununla birlikte, atmosferik nehirlerin kutuplara kaymasının daha geniş etkileri konusunda hala birçok bilinmeyen mevcut. Özellikle okyanuslar üzerindeki etkilerin henüz tam olarak incelenmediği belirtiliyor.