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Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak?

Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak?

8.06.2026 11:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak?

Avrupa ile Asya'yı deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, sabah saatlerinde kullanıma kapatıldı. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak?
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Avrasya Tüneli'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, tünelin Avrupa yönüne geçişlerini durdurdu. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak?

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer, kazaya karışan aracın tünelden çıkarılması ve oluşan su birikintisinin temizlenmesi için ekiplerin kesintisiz şekilde çalıştığını açıkladı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, trafik akışının yeniden normale dönmesi adına yoğun bir müdahale yürütüldüğü ifade edildi. Sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri yönünde uyarı yapılırken, bölgede oluşabilecek yoğunluğa karşı dikkatli olunması istendi. Öte yandan, kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

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