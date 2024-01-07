Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu!
Avrupa Yakası dizisinde 'Kubilay' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulunan Çelik, "Ağır influenza bu gece müşahede' ifadelerini kullandı.
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı. Hastanede tedavi gören oyuncu sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Çelik, fotoğraf paylaşarak, "Ağır Influenza bu gece müşahede" notunu düştü.
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