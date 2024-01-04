Ünü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oldu

'Beyaz Zambak' dizisinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, bu sabah baba oldu. Ünlü oyuncunun kızı Azra dünyaya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:06
Ünü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oldu
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal bu sabah saat 08.23’te doğum yaptı. Mutlu çift Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde kızlarını kucağına aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şaşmaz ve Ünal kızlarına Azra adını verdi. 2 kilo 600 gram dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İsmail Ege Şaşmaz oyuncu

İlgili Haberler

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Hande Erçel olduğu iddia edilmişti... Yalı Çapkını'na yeni oyuncu

Hande Erçel olduğu iddia edilmişti... Yalı Çapkını'na yeni oyuncu
Fatih Terim'den transfer açıklaması: 'Sol ayaklı bir oyuncu istiyorum'

Fatih Terim'den transfer açıklaması: 'Sol ayaklı bir oyuncu istiyorum'

En Çok Okunan Haberler