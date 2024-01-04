Ünü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oldu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:06

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:06

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal bu sabah saat 08.23’te doğum yaptı. Mutlu çift Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde kızlarını kucağına aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şaşmaz ve Ünal kızlarına Azra adını verdi. 2 kilo 600 gram dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.