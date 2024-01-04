Ünü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oldu
'Beyaz Zambak' dizisinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, bu sabah baba oldu. Ünlü oyuncunun kızı Azra dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal bu sabah saat 08.23’te doğum yaptı. Mutlu çift Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde kızlarını kucağına aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şaşmaz ve Ünal kızlarına Azra adını verdi. 2 kilo 600 gram dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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