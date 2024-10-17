Yayınlanma: 17.10.2024 - 20:50

Güncelleme: 17.10.2024 - 20:50

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik'in yaşamı merak ediliyor. Bir Demet Tiyatro ile oyunculuk hayatına başlayan Vural Çelik'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik kim, kaç yaşında, nereli? Vural Çelik öldü mü? İşte ayrıntılar...

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik 18 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisi. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynadı.

Vural Çelik 2014 yılında kalp krizi geçirdi.

VURAL ÇELİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam

Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat

Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu

Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu

Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural

Nuri (2011) - Mesut

Yahşi Cazibe (2011) - Mıçı Ağa

Seksenler (2012-2014) - Niyazi

VURAL ÇELİK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Harun

G.O.R.A (2003) - Muhasebeci

Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem

Beni de Götür (2010) - Ahmet

VURAL ÇELİK ÖLDÜ MÜ?

51 yaşındaki oyuncu 17 Ekim'de hayatını kaybetti. Ölüm haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu.