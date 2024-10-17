Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik kim, kaç yaşında, nereli? Vural Çelik öldü mü?
Vural Çelik'in yaşamı merak ediliyor. G.O.R.A, Organize İşler gibi filmlerde Avrupa Yakası ve Seksenler gibi dizilerde yer alan oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik kim, kaç yaşında, nereli? Vural Çelik öldü mü?
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik'in yaşamı merak ediliyor. Bir Demet Tiyatro ile oyunculuk hayatına başlayan Vural Çelik'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik kim, kaç yaşında, nereli? Vural Çelik öldü mü? İşte ayrıntılar...
VURAL ÇELİK KİMDİR?
Vural Çelik 18 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.
Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.
Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisi. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynadı.
Vural Çelik 2014 yılında kalp krizi geçirdi.
VURAL ÇELİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam
Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat
Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu
Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu
Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural
Nuri (2011) - Mesut
Yahşi Cazibe (2011) - Mıçı Ağa
Seksenler (2012-2014) - Niyazi
VURAL ÇELİK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Harun
G.O.R.A (2003) - Muhasebeci
Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem
Beni de Götür (2010) - Ahmet
VURAL ÇELİK ÖLDÜ MÜ?
51 yaşındaki oyuncu 17 Ekim'de hayatını kaybetti. Ölüm haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu.
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