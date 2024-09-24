Avukat Enes Çetinkaya kimdir? Enes Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
Avukat Enes Çetinkaya, Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'un ölümünün ardından gündemdeki isim oldu. Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu iddia edilen Avukat Enes Çetinkaya'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Avukat Enes Çetinkaya kimdir? Enes Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinin ardından erkek arkadaşı olduğu iddia edilen avukat Enes Çetinkaya gündem oldu. Peki, Enes Çetinkaya kimdir, kaç yaşında?
ENES ÇETİNKAYA KİMDİR?
Avukat Haydar Enes Çetinkaya, 2017 yılından bu yana avukatlık mesleğini icra eden, özellikle bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Çetinkaya, İstanbul Barosu'na kayıtlıdır ve Dilan Polat ve Engin Polat gibi tanınmış isimlerin avukatlığını yapmıştır. Çetinkaya, bu süreçte medyada da sıklıkla yer almış ve birçok önemli davada rol almıştır?.
Ayrıca, Uşak Barosu'na bağlı olarak da çalışmış ve hayvan hakları komisyonlarında aktif görev almıştır. Mesleki kariyerine ek olarak, Moskova Gazinosu adlı bir kitabın yazarıdır.
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