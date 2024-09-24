Yayınlanma: 24.09.2024 - 09:34

Güncelleme: 24.09.2024 - 09:45

Sosyal medya platformlarında 'Kübrasal' adıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut, iddialara göre yaşadığı dairenin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Peki, Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli? Kübra Aykut neden öldü?

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Kübra Aykut, sosyal medyada "Kubrasal" ismiyle tanınan bir TikTok fenomenidir. 26 yaşındaki Aykut, İstanbul doğumlu olup, neşeli ve enerjik kişiliğiyle bilinir. Daha önce "kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmasıyla gündeme gelmişti. Instagram ve Twitter'da fenomendir.

KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya platformlarında 'Kübrasal' adıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut, iddialara göre yaşadığı dairenin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, İstanbul Sultanbeyli'deki bir lüks sitede meydana geldi. Aykut'un intiharından sadece birkaç saat önce evinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşmış olması dikkat çekti.