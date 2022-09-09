Avukatı açıkladı: Gülşen ev hapsini Bodrum'da mı geçiriyor?

09 Eylül 2022 Cuma, 15:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü ünlü şarkıcının "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şarkıcı, mahkemenin 'ev hapsi' kararını verdiği gün ikametgahını İstanbul'dan Bodrum'a aldırdığı ileri sürüldü. 21 Ekim'deki duruşmaya kadar Gülşen'in, 'ev hapsi'ni Bodrum'daki evinde geçireceği iddia edildi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Gülşen'in avukatı Emek Emre müvekkilinin 'ev hapsi'nin İstanbul'daki evi yerine Bodrum'daki evinde geçirdiği yönündeki iddialara yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın da (KADEM) bulunduğu 702 müşteki yer alıyor.

Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.