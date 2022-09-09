Gülşen’in tahliyesinde dikkat çeken ayrıntı

09 Eylül 2022 Cuma, 07:24

Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konser esnasında İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Gazeteci Talat Atilla, 29 Ağustos’ta tahliye olan Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı öncesi alınan bir kararı açıkladı.

Talat Atilla’nın Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

“Şarkıcı Gülşen ev hapsi şartı ile tahliye olunca özel uçakla geldiği Bodrum'da ev hapsini geçiriyor. Çünkü… Ev hapsi cezası aldığı gün Gülşen'in nüfusu İstanbul’dan bodruma alındı”

ÖZEL HABER/ Şarkıcı Gülşen ev hapsi şartı ile tahliye olunca özel uçakla geldiği Bodrum'da ev hapsini geçiriyor...

Çünkü..

Ev hapsi cezası aldığı gün Gülşen'in nüfusu İstanbul’dan bodruma alındı. pic.twitter.com/F4KS0rgJCl — Talat Atilla (@TalatAtilla) September 8, 2022

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.