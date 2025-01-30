'Ay Yeni Yılı' Çin'e rekor getirdi... Gişe hasılatı 251 milyon dolara yaklaştı!

Çin'de, Ay Yeni Yılı'nın ilk gününde rekor kırıldı. 1,805 milyar yuan gişe hasılatı elde edildi.

'Ay Yeni Yılı' Çin'e rekor getirdi... Gişe hasılatı 251 milyon dolara yaklaştı!
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AA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 21:46

Çin'de, "Bahar Bayramı" olarak adlandırılan Ay Yeni Yılı'nın ilk gününde sinemalardaki gişe hasılatının 251 milyon dolara yaklaştığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'de Ay Yeni Yılı'nın ilk günü olan 29 Ocak'ta, 35 milyon 150 bin kişi sinemaya gitti.

Ülkede satılan biletlerden 1,805 milyar yuan (yaklaşık 251 milyon dolar) gişe hasılatı elde edildi.

Vizyondaki 6 yerli film ise en çok gişe geliri elde edilen yapımlar oldu.

Bu yıl gişe hasılatı ve seyirci sayısı, 2021'de Ay Yeni Yılı'nın ilk günü olan 10 Şubat'ta kırılan rekorları geçti.

Ülkede 28 Ocak-4 Şubat tarihlerindeki 8 günlük "Bahar Bayramı" tatilinde, sinemaların gişe hasılatının 8,54 milyar yuana (yaklaşık 1,4 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.


Etiketler: #gişe #Çin #Ay yeni yılı #Sinema

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