'Ay'a gitmedik' demişti: Okan Bayülgen o sözlere açıklık getirdi

24 Ekim 2021 Pazar, 10:05

Okan Bayülgen, Haber Global'de yayımlanan programında tüm dünyada devam eden uzay yarışına ilişkin görüşlerini paylaşmış, Bayülgen'in sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.



Bütün belgeselleri izlediğini ve insanlığın Ay’a gitmediğinden emin olduğunu söyleyen Bayülgen, uzay yarışının ABD’nin Sovyetler Birliği ekonomisini batırmak için sürdürdüğünü kaydetmişti

Bayülgen, tüm bu yaşananları, ‘Amerika ve Rusya’nın ekonomi savaşı’ olarak değerlendirmişti.

“BU HERİFLERİN AY’A İNMELERİNE İMKAN YOK”

Okan Bayülgen şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten gitmeyeceğiz. Gitmedik de... 1969 da yalan. O kadar eminim ki. Her şeyi seyrettim bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay’a inmelerine imkan yok. Çünkü dünyaya inemiyorlar. Düşün ki, dünyaya inemiyor adamlar büyük bir tehlike. Atmosfer farkı var falan filan ama... Dünyaya herifler ancak suya düşebiliyorlar. Üzerlerinde helikopterler falan uçuyor, kurtarma gemileri geliyor. Nasıl oluyorsa o teknolojiyle Ay'a pıt diye iniyor. Mümkün değil. Şu anda da inemezler.

Sovyetleri bitirmek için yaptılar. Daha iyi bir numara yok! Bunu Amerikalı siyasetçiler söylüyor. 'Biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de bizimle beraber yarışıp, zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırırlar diye girdik' diyorlar. Sonuç artık uzayda aranacak bir şey yok.”

O SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Son olarak Bayülgen, 24 Ekim günü yayınlanan programında gündem olan sözlerine açıklık getirdi.

Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin hiçbir sorunu olmadığı için, dolar 1.25, avro 1.50... Bunu dert etti insanlar. 1969’dan beri dünyada çok yoğun şekilde tartışılan bir konu değil mi bu? Kaç tane program yaptım, programın adı ‘Ay’a gidilmedi’ idi. Bunlar bebeymiş, seyretmemişler. Astronotları topladım, gerçek astronot geldi. Bizim gözlem evlerinden profesörler geldi. Ay’a kaç defa insanlı yolculuk yapıldığı konusunda tartışma çıktı programda, kavga çıktı. Amerikalı, bizim Türk profesörlerle kavga etti. Bu hep tartışılan ve eğlenceli bir konudur."

“BANA DİYOR Kİ ‘BUNADIN’”

"Ayrıca ne sorun var ki? Memleket bu kadar mutlu mesut, Ay’a gidildi mi gidilmedi mi tartışılsa hoş olmaz mı? Ben dedim ki Sovyetler ekonomisini bitirmek için yaptılar… Bana diyor ki ‘Bunadın’. Tabii lan, aynı durmayacağım ki. Bunamış da olabilirim. Ama böyle bunayamam zaten. 40 yıllık tartışmayı tekrar ederek bunanmaz."