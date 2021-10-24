'Ay'a gitmedik' demişti: Okan Bayülgen o sözlere açıklık getirdi
Ünlü televizyoncu ve komedyen Okan Bayülgen, geçtiğimiz hafta söylediği ve tartışmalara yol açan "Ay'a gitmedik" sözlerine açıklık getirdi. Bayülgen, aslında hiçbir zaman Ay'a inilmediğini öne sürmüş, tüm bu yaşananları, ‘Amerika ve Rusya’nın ekonomi savaşı’ olarak değerlendirmişti.
Okan Bayülgen, Haber Global'de yayımlanan programında tüm dünyada devam eden uzay yarışına ilişkin görüşlerini paylaşmış, Bayülgen'in sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.
Bütün belgeselleri izlediğini ve insanlığın Ay’a
gitmediğinden emin olduğunu söyleyen Bayülgen, uzay yarışının ABD’nin Sovyetler
Birliği ekonomisini batırmak için sürdürdüğünü kaydetmişti
Bayülgen, tüm bu yaşananları, ‘Amerika ve Rusya’nın ekonomi
savaşı’ olarak değerlendirmişti.
“BU HERİFLERİN AY’A İNMELERİNE İMKAN YOK”
Okan Bayülgen şu ifadeleri kullanmıştı:
“Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten gitmeyeceğiz. Gitmedik de...
1969 da yalan. O kadar eminim ki. Her şeyi seyrettim bütün belgeselleri... Bu
heriflerin Ay’a inmelerine imkan yok. Çünkü dünyaya inemiyorlar. Düşün ki,
dünyaya inemiyor adamlar büyük bir tehlike. Atmosfer farkı var falan filan
ama... Dünyaya herifler ancak suya düşebiliyorlar. Üzerlerinde helikopterler
falan uçuyor, kurtarma gemileri geliyor. Nasıl oluyorsa o teknolojiyle Ay'a pıt
diye iniyor. Mümkün değil. Şu anda da inemezler.
Sovyetleri bitirmek için yaptılar. Daha iyi bir numara yok!
Bunu Amerikalı siyasetçiler söylüyor. 'Biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de
bizimle beraber yarışıp, zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırırlar
diye girdik' diyorlar. Sonuç artık uzayda aranacak bir şey yok.”
O SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ
Son olarak Bayülgen, 24 Ekim günü yayınlanan programında gündem olan sözlerine açıklık getirdi.
Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:
"Memleketin hiçbir sorunu olmadığı için, dolar 1.25, avro
1.50... Bunu dert etti insanlar. 1969’dan beri dünyada çok yoğun şekilde
tartışılan bir konu değil mi bu? Kaç tane program yaptım, programın adı ‘Ay’a
gidilmedi’ idi. Bunlar bebeymiş, seyretmemişler. Astronotları topladım, gerçek
astronot geldi. Bizim gözlem evlerinden profesörler geldi. Ay’a kaç defa
insanlı yolculuk yapıldığı konusunda tartışma çıktı programda, kavga çıktı.
Amerikalı, bizim Türk profesörlerle kavga etti. Bu hep tartışılan ve eğlenceli
bir konudur."
“BANA DİYOR Kİ ‘BUNADIN’”
"Ayrıca ne sorun var ki? Memleket bu kadar mutlu mesut, Ay’a
gidildi mi gidilmedi mi tartışılsa hoş olmaz mı? Ben dedim ki Sovyetler
ekonomisini bitirmek için yaptılar… Bana diyor ki ‘Bunadın’. Tabii lan, aynı
durmayacağım ki. Bunamış da olabilirim. Ama böyle bunayamam zaten. 40 yıllık
tartışmayı tekrar ederek bunanmaz."
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