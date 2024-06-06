Ayça Ayşin Turan’ın yaz projesi belli oldu: O isimle partner olacak!
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz günlerde Elle Style Awards gecesinde bu yaz yeni bir projede yer alacağını duyurmuştu. Merakla beklenen projenin ayrıntıları nihayet ortaya çıktı.
Bu yaz bir sinema filminde başrol oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, "Gölgede 39 Derece..." adlı filmde izleyicilerle buluşacak.
Filmin yönetmen koltuğunda Tunç Şahin otururken, senaryosu ise Uygar Şirin tarafından kaleme alındı. Filmin yapımını Bir Film üstleniyor.
FURKAN ANDIÇ PARTNERİ OLACAK
Başroldeki erkek oyuncu ise genç neslin başarılı isimlerinden Furkan Andıç olacak. İkili, 2017 yılında "Meryem" dizisinde de birlikte rol almışlardı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlerin İzmir’de yapılacağı film, Temmuz ayının ilk haftasında sete çıkacak.
Filmin Prime Video platformunda yayınlanması planlanıyor.
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