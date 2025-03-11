Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:09

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:09

Deneyimli oyuncu Ayça İnci, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Esenbike karakteriyle katıldı. Moğol Hükümdarı Olcayto’nun kızı Esenbike’yi canlandıracak oyuncunun kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ayça İnci kimdir? Kuruluş Osman'ın kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil olan Ayça İnci kaç yaında, nereli? İşte, ayrıntılar...

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Ayça İnci, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 30 Nisan 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım attı.

Kişisel Hayatı ve Eğitimi

Ayça İnci, Türk sinemasının usta oyuncularından Bilal İnci’nin torunudur. Aynı zamanda oyuncu Ayçin İnci’nin kardeşidir. Oyunculuğa lise yıllarında reklam filmleri ve müzik kliplerinde rol alarak başlamıştır. 16 yaşındayken Kartal Tibet’in yönettiği Borsa dizisiyle ekranlara adım atmıştır.

Ayça İnci, üniversite döneminde resim eğitimi almak isterken, fikir değiştirerek oyunculuğa yönelmiş ve 1997 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs almıştır. Daha sonra MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) dört yıl boyunca sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi görmüştür. Sanat kariyerinde Uğur Yücel ile tanışması dönüm noktası olmuş ve Alacakaranlık dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Ayça İnci'nin Sanat Hayatı ve Başarıları

Ayça İnci, tiyatro sahnelerinde Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’nda turnelere katılarak önemli oyunlarda görev aldı. Televizyon ve sinema kariyerinin yanı sıra, Ahmet Kaya’nın Beni Vur adlı şarkısının Sinan Çetin yönetmenliğinde çekilen klibinde de yer aldı.

AYÇA İNCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Dizileri:

1993 – Borsa

1997 – Böyle mi Olacaktı (Doktor Hanım)

2002 – Cabbar (İnci)

2003 – Alacakaranlık (Songül)

2005-2007 – Yanık Koza (Leyla Emirli)

2009-2011 – Akasya Durağı (Leyla)

2016 – Arka Sokaklar (Yonca Kara)

2022-2024 – Üç Kız Kardeş (Sevilay Yalçın)

2025 – Kuruluş Osman (Esenbike)

Sinema ve TV Filmleri:

2003 – Kin ve Gül (Gül)

2005 – O Şimdi Mahkum (Suzan)

2008 – Semum (Canan Karaca)

2008 – Yengeç Oyunu (Asya)

2012 – Kaos Örümcek Ağı (Elif Öztürk)

Yakında – Teşkîlat-ı Mahsusa

Yakında – Hiç

AYÇA İNCİ KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE KİMİ CANLANDIRACAK?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna son olarak yetenekli oyuncu Ayça İnci katıldı. Moğol hükümdarının kızı ve güçlü bir savaşçı olan Esenbike, Anadolu topraklarına adım attığında, bölgedeki güç dengelerini sarsacak.