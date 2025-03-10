Yayınlanma: 10.03.2025 - 14:37

Güncelleme: 10.03.2025 - 14:37

Barcelonalı futbolcu Marc-Andre ter Stegen bu sezon dizinden yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Tedavisine ve çalışmalara devam eden Alman kaleciye bir darbe de eşinden geldi. Peki, Daniela Jehle kimdir, kaç yaşında? Ter Stegen ile Daniela Jehle ayrılıyor mu?

DANİELA JEHLE KİMDİR?

Barcelona’nın başarılı kalecisi Marc-Andre ter Stegen ve Daniela Jehle 2017 yılında evlendi. 8 yıldır evli olan çiftin iki de çocuğu bulunuyor.

TER STEGEN İLE DANİELA JEHLE AYRILIYOR MU?

İspanyol basınından El Periodico'nun haberine göre Ter Stegen'in eşi Daniela Jehle, Alman kaleciyi kişisel antrenörüyle aldattığı öğrenildi. Yaşananların ardından Ter Stegen'in evinden ayrıldığı ve 2 aydır Barselona'daki bir otelde tek başına yaşadığı belirtildi.