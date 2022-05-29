Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç yaşında, nereli? Aydemir Akbaş'ın çocuğu var mı?

29 Mayıs 2022 Pazar, 11:29

Aydemir Akbaş 1936 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Arnavut, anne tarafından Trabzon Sürmenelidir. Galatasaray Lisesinde okuyan Aydemir Akbaş, bir süre gazetecilik yapmıştır. Daha sonra tiyatroculuğa adım atan Akbaş, 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile sinemaya adım attı.

Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynayan Akbaş, çok sayıda erotik-komedi filmde rol aldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses ile çalışamaya başlayan Akbaş senaristlik yapmaya başladı.

1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir

Aydemir Akbaş 127 filmde rol alırken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturdu. 33 filmin senaryosunu yazan Akbaş, 30'a yakın tiyatro oyununda oynadı.

AYDEMİR AKBAŞ'IN EŞİ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, Beyhan Benek ile evledir. Çift ilk olarak 1964 yılında evlendi. 2 kere boşanıp 3 kez evlenen çiftin çocukları bulunmuyor.

AYDEMİR AKBAŞ'IN "CUMHURBAŞKANI ADAYI" AÇIKLAMASI

Usta oyuncu Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına yaptığı açıklamada çok önceden Demokrat Partili olduğunu söyledi.

Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Akbaş, Başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.