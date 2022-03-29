Aydemir Akbaş’tan 'Bergen' çıkışı: 'Yüzüne kezzap atılmış, enteresan tarafı var mı?'

29 Mart 2022 Salı, 09:33

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Filme, yayımlandığı ilk günden itibareb sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Yapım, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciye ulaştı. 'Bergen' filmi gündemdeki yerini korurken; filmle ilgili bir yorum da Yeşilçam'ın ünlü ismi Aytekin Akbaş'tan geldi.

“TUTTU, HELAL OLSUN”

Sözcü'de yer alan habere göre; geçen gün Galatasaray kulübünün yıllık mali olağan genel kurulunda oy kullandıktan sonra Nişantaşı’nda görüntülenen Aydemir Akbaş, ‘Bergen’ filmi hakkında "Şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu, helal olsun" yorumunu yaptı.

“95’TEN EVVEL GİTMEM”

86 yaşındaki oyuncu “Vasiyetiniz hazır mı?” sorusuna “Galatasaray veya cenazem hakkımda olabilir. Ama 95’ten evvel gitmem” cevabını verdi.