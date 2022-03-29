Aydemir Akbaş’tan 'Bergen' çıkışı: 'Yüzüne kezzap atılmış, enteresan tarafı var mı?'
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Aydemir Akbaş'ın 'Bergen' filmi için yaptığı yorum gündem oldu. "Bergen'in şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş" diyen Akbaş "Bunun enteresan bir tarafı var mı?" açıklamasında bulundu.
Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.
Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
Filme, yayımlandığı ilk günden itibareb sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Yapım, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciye ulaştı. 'Bergen' filmi gündemdeki yerini korurken; filmle ilgili bir yorum da Yeşilçam'ın ünlü ismi Aytekin Akbaş'tan geldi.
“TUTTU, HELAL OLSUN”
Sözcü'de yer alan habere göre; geçen gün Galatasaray kulübünün yıllık mali olağan genel kurulunda oy kullandıktan sonra Nişantaşı’nda görüntülenen Aydemir Akbaş, ‘Bergen’ filmi hakkında "Şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu, helal olsun" yorumunu yaptı.
“95’TEN EVVEL GİTMEM”
86 yaşındaki oyuncu “Vasiyetiniz hazır mı?” sorusuna “Galatasaray veya cenazem hakkımda olabilir. Ama 95’ten evvel gitmem” cevabını verdi.
İlgili Haberler
- Selçuk Ural'dan 'Bergen' çıkışı: 'Yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi'
- Bergen'in başrollerinden Kozan'daki yasağa tepki: 'Vali tatilde sanırım'
- Bergen filmini yayınlamayan Kozan Belediye Başkanı'na, Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt
Video Haberler
- Çocuk heykellerinin başını kopardı
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
En Çok Okunan Haberler
- Petrol fiyatlarında son durum
- Pereira, Süper Lig'den yıldız isme gözünü dikti!
- Borsa güne yükselişle başladı
- İmamoğlu'na randevu vermeyen vali CHP'yi ziyaret etti
- Karaciğer yetmezliği tanısı koyulan Asya'ya umut ışığı
- KPSS sonuçları açıklandı!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'i andı
- Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Açık cezaevleri ile ilgili yeni karar