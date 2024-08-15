Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı
Bir süredir kanser tedavisi devam eden Aydemir akbaş, yoğun bakıma alındı.
Usta sanatçı Aydemir Akbaş, yoğun bakıma alındı. Bir süredir kanser ile mücadele eden Akbaş'tan sevenlerini üzen haberi İbrahim Tatlıses duyurdu. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ""45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.
KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU
Akbaş, Ocak 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu:
"Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam."
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