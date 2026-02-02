Aydın’da verim düştü: Tarlada 5 TL...

Önemli tarım merkezlerinden Aydın’da bu yıl etkili olan soğuk hava, sebze üretimini olumsuz etkiledi. Kırağı ve don nedeniyle sebzelerde yanmalar meydana gelirken, birçok üretici verim kaybı yaşadı. Soğuklar sebebiyle tarlalara geç girilirken, hasat dönemleri de gecikti.

Acarlar Mahallesi’nde uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan 51 yaşındaki Güven Seçen, kış aylarında yaşanan kırağı nedeniyle sebzelerin gelişiminin yavaşladığını söyledi. Seçen; "Kış aylarında kırağı sebebiyle tarlaya geç giriyoruz. Sebzeler tam büyümüyor, gelişim yavaşlıyor. Geç kalıyoruz ama emeğimizi kurtarmak için hasadımızı yapıyoruz. Şu an roka ve ıspanak hasat ediyoruz" dedi.

Roka fiyatlarının bu yıl düşük seviyelerde kaldığını ifade eden Seçen, "Giderler artınca tabi zorlanıyoruz ama bir şekilde idare ediyoruz. Tarlada rokanın kilosu 5 TL. Fiyatlar kurtarmıyor ama mahsul tarlada kalmasın diye hasat yapıyoruz. Giderler arttı, zorlanıyoruz ama idare etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Seçen, geçmiş yıllarla bugünü kıyaslayarak, "Önceden emeğimizin karşılığını alabiliyorduk. Şu anda kazancımızın büyük bölümü kayboluyor. Soğuk vurunca verim de düşüyor" diye konuştu.

Don olaylarının verimi ciddi şekilde etkilediğini söyleyen Seçen; "Normalde dönümde 500 kilo ürün alıyoruz. Don olduğunda bu miktar 200 kiloya kadar düşüyor. Bu yıl özellikle ıspanak ve rokayı soğuk vurdu" dedi.