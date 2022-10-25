Ayla filminin konusu ne? Ayla filminin oyuncuları kim? Ayla filminin IMDb puanı kaç?

25 Ekim 2022 Salı, 12:50

Ayla, yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı, Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı, dram ve savaş türündeki bir sinema filmidir.

AYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatıyor: 1950 senesinde Kore Savaşı'na giden Süleyman Astsubay, savaş sırasında küçük bir kızla karşılaşır. 5 yaşındaki küçük Koreli kız ailesini kaybetmiştir ve nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Süleyman Astsubay küçük kızı yanına alarak onunla beraber yaşamaya başlar ve kıza Ayla ismini verir. İkili kısa sürede baba-kız ilişkisi kurarlar. Aradan geçen 15 ayın ardından Süleyman Astsubay ve birliğinin Türkiye'ye dönme kararı gündem olur. Astsubay Ayla'yı ardında bırakıp gitmek istemez fakat Kore kanunlarını aşabilecek gücü yoktur. Astsubay Türkiye'ye, Ayla da yetimhaneye giderken, birbirlerine son defa bir araya geleceklerine dair söz verirler.

AYLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Hacıoğlu

Kim Seol

Çetin Tekindor

AYLA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ayla filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlenmiştir.