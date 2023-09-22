Aylar önce evlat edinen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:02

Güncelleme: 22.09.2023 - 09:03

Sosyal medya ünlüsü Selin Ciğerci, 2 kere Gökhan Çıra ile evlenip boşanmıştı. Evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yöntemiyle evlat edinen ikili, aylar önce kızlarına kavuştu.

Çıra, kızıyla sık sık paylaşım yaparken Ciğerci de sessizliğini bozarak kızıyla ilk kez fotoğraflarını yayımlayarak duygularından bahsetti.

"BANA HE GÜN BİR ŞEY ÖĞRETEN GÜZEL KIZIM"

Kızına kavuştuktan sonra herhangi bir açıklama ya da paylaşım yapmayan Selin Ciğerci sessizliğini bozdu.

4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Saadet Selenay adını verdikleri kızıyla pozlarını paylaşan Ciğerci, "Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar; gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim, bana her şeyden çok en çok anne olmak yakıştı. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım" ifadelerini kullandı.

Ciğerci'nin paylaşımına Ceylan Çapa, Berfu Yenenler, Demet Şener ve Ebru Şallı gibi isimlerden tebrik yorumları geldi.

Öte yandan yeni sevgilisi Eylül Keleş ile evlilik hazırlığı yapan Gökhan Çıra, uzun zamandır Instagram hesabından sık sık kızıyla paylaşımlar yapıyor.