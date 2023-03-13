Konya'da linç girişimine uğrayan Selin Ciğerci'den ilk açıklama: Bir yere gittiğim yok

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:11

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:39

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, dün güzellik merkezi açılışı yapmak için gittiği Konya’da hedef alındı.

Cinsiyet değiştirdiği için radikal dinci çevrelerin hedefi haline gelen Selin Ciğerci’nin bu sefer de güzellik merkezi açılışına saldırı girişiminde bulunuldu. Güzellik merkezi önünde toplanan bir grup işletmeye girmeye çalıştı. Grubu çevik kuvvet polisi engelledi.

Grup, “Ya Allah bismillah Allahu ekber” ve “Konya’dan defol” şeklinde bağırdı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ: BİR YERE GİTTİĞİM YOK

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ciğerci'ye destek mesajları yağmaya başladı. Ciğerci, kendisini merak eden sevenlerine Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımla seslendi.

“Bir yere gittiğim yok” diyen Ciğerci, yeni şubelerini açmak için görüşmeler yaptığını belirtti.

Ciğerci, videoda şunları belirtti:

“Çok mutluyum. Benden ne beklediğinizi çok iyi biliyorum ama iyi olup daha güçlü bir şekilde dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda hepimizin sınavları oluyor geçiyor. Biraz gözlerim şiş dünden itibaren ama tabii yeri gelecek konuşacağım hiç merak etmeyin onunla alakalı. Benim tek derdim istihdam sağlamak. Yine bu hafta 70 hanımefendiye istihdam sağlıyorum.”