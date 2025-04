Aylar sonra ilk kez içini döktü! Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu: 'Her şey anlamını ve gerçekliğini yitirdi, kendimi herkese ve her şeye yabancı hissediyorum...'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:44

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:45

ID İletişim’in kurucusu ve menajer Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Barım, dizi ve film sektöründe tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş; Barım’ın kendi bünyesinde çalışmayan oyuncuları piyasadan uzak tuttuğu öne sürülmüştü. Ancak Barım 'Gezi' soruşturmasında tutuklanmıştı.

İFADE VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da, Ayşe Barım hakkındaki iddialar kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermişti. Sarıkaya'ya Mert Demir ile olan ilişkisi sorulmuştu.

SESSİZLİĞE BÜRÜNMÜŞTÜ

Sarıkaya, yaşananların ardından aylarca sessizliğe bürünmüştü. Ünlü oyuncu bu süreçte kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmış, eleştirilere de cevap vermemişti.

Öte yandan Sarıkaya, "Saray" talimatıyla İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde de "sessiz kalmasıyla" eleştirilmişti.

Ünlü oyuncudan yalnızca günler önce yeni bir "Ayşe Barım" paylaşımı gelmişti.

Cezaevine girmeden önce planlanmış kalp ameliyatı ve 2 anevrizması olan Ayşe Barım'ın sağlık sorunları olduğu açıklanırken cezaevi koşullarında rahatsızlanmasıyla ünlü isimler isyan etmişti.

Bu isimlerden biri olan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebebsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun" ifadelerini kullanmıştı.

AYLAR SONRA İLK KEZ İÇİNİ DÖKTÜ

Sarıkaya, bugün ilk kez yaşananların ardından duygularını paylaştı.

Ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezon tarihini duyururken; aynı zamanda içini döktü.

"Her şey anlamını ve gerçekliğini yitirdi. Normal gündelik hayat diye bir şey kalmadı" diyen Sarıkaya; "Her gün herkes bunca kalp kırıklığı, umutsuzluk ve üzüntüyle baş etmeye çalışırken ben de herkes gibi kendimi herkese ve her şeye çok yabancı hissediyorum. Kendimi yabancı hissetmediğim tek yer işim. Bana şu sıralar bir nebze iyi hissettiren tek şey de işim" dedi.

"HER ŞEY ANLAMINI VE GERÇEKLİĞİNİ YİTİRDİ"

Sarıkaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bu anın gelmesini epeydir bekliyordum. İçim içime sığmıyordu. İşimiz çok ama çok güzel diye ağzım kulaklarımda dolaşıyor, yayınlanması için gün sayıyordum. Gelsin ki sadece işini severek yapan birbirinden şahane insanların ortaya çıkardığı şeylerin ne kadar güzel ve kuvvetli olabileceği hatırlansın. Emek, azim, çalışkanlık, özveri olmadan öylesine, kalıcı ve ya gerçek hiçbir başarı olamayacağı hatırlansın. Gelsin ki yüzümüzü güldürsün. İyi gelsin. Oh be diyelim…

Sonra her şey anlamını ve gerçekliğini yitirdi. Normal gündelik hayat diye bir şey kalmadı."

"KENDİMİ HERKESE VE HER ŞEYE ÇOK YABANCI HİSSEDİYORUM"

"Her gün herkes bunca kalp kırıklığı, umutsuzluk ve üzüntüyle baş etmeye çalışırken ben de herkes gibi kendimi herkese ve her şeye çok yabancı hissediyorum. Kendimi yabancı hissetmediğim tek yer işim. Bana şu sıralar bir nebze iyi hissettiren tek şey de işim. O yüzden hatırlamak istiyorum. Birbirinden harika oyuncu arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarımla beraber ortaya çıkardığımız şeyin ne kadar güzel olduğunu, hepsini ne kadar çok sevdiğimi, kendimi en son güvende ve mutlu hissettiğim yerin bu set olduğunu, ne kadar şanslı olduğumu hatırlamak istiyorum. Emeği geçen herkese sete çıkmadan önce, sette, çekim bitiminden yayına hazır edinceye kadar herkese bunu mümkün kıldığı için teşekkür ederim. İyi ki varsınız."