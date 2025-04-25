Netflix'ten tarih duyurusu: Serenay Sarıkaya'lı 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:59

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:00

Netflix’in beğenilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

15 Mayıs’ta yayınlanacak olan yeni sezon, aşkın, dostluğun ve kişisel yolculukların merkezde olduğu bir hikaye sunuyor.

Leyla Taylan’ın kendi düğününden kaçarak attığı büyük adım, bu sezonda daha da derinleşiyor. Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Leyla, aşk ve özgürlük arasındaki dengeyi bulmaya çalışıyor.

Tüm flörtlerin üstüne tertemiz bir sayfa açalım. Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon 15 Mayıs'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/SVn0dLbRPp — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 25, 2025

EDİS DE KADRODA

Dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç üstleniyor; yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor. Yapımcılığı Ay Yapım’ın gerçekleştirdiği proje, oyuncu kadrosuna yeni yüzler ekleyerek hikayeyi daha da zenginleştiriyor.

İlk sezondan tanıdık yüzlerin yanında Fatih Artman gibi önemli bir ismi de bu sezon izleme şansı olacak. Tüm bunların yanında müzik dünyasından Edis’in de kadroda yer alması dikkat çekiyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ YENİ SEZONDA NE ANLATIYOR?

Leyla, düğün gününde terk ettiği Ömer’i tamamen hayatından çıkararak farklı bir başlangıç yapıyor. Yeni bir mahallede, can dostlarıyla çevrili bir yaşam kurmaya karar veriyor. Her şeye rağmen, eski kırgınlıkların ve yeni umutların iç içe geçtiği bir atmosferde kendine yeni bir yol çiziyor. Cem Murathan’ın ısrarlı tavrı, Leyla’nın hayatında bambaşka bir kapıyı aralıyor.

Peşini hiç bırakmayan Cem ile aralarındaki çekim, sonunda bir ilişkiye dönüşüyor. Bu ilişki sadece Leyla’nın değil, etrafındaki herkesin hayatını etkiliyor. Leyla, Cem’in geçmişini tanıdıkça, güven duygusunu ve aşkı yeniden sorgulamaya başlıyor. Buna rağmen, eski defterler zaman zaman açılmaktan geri kalmıyor.

Yeni sezonun her bölümü farklı bir hikayeyi merkezine alıyor. “Kırık Kalp Sendromu”, “Arkadaşımın Aşkısın”, “Kaçan Kovalanır” gibi başlıklar, her bölümün tematik derinliğini ortaya koyuyor.

Bunun yanında “Kuyruksuz Yalan” ve “Parmağında Yüzükler” gibi bölümler, ilişkilerin hassas dengelerine odaklanıyor. Tüm bunların yanında “Zurnanın Zırt Dediği Yer” ve “Minareden At Beni, İn Aşağı Tut Beni” gibi bölümlerle de hikaye temposunu koruyor.





KADRODA KİMLER VAR?

Öte yandan dizinin ikinci sezon kadrosu genişlemiş durumda. Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yine önemli roller üstleniyor. Bunun yanı sıra Meriç Aral, Esra Ruşan, Efe Tunçer gibi oyuncular da karakterleriyle hikayeye renk katıyor.

Kadroya katılan yeni isimler de, hikayedeki sürprizlerin ve dönüşümlerin ipuçlarını veriyor.

İkinci sezonda Leyla’nın yaşadığı değişim yalnızca aşka değil, kişisel gelişime de odaklanıyor. Buna ek olarak dizide kadın dostluklarının önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Leyla ve arkadaşlarının dayanışması, hikayenin duygusal yükünü dengeliyor. Her şeye rağmen bireysel özgürlük ve bağlılık arasındaki gerilim canlı tutuluyor.