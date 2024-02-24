Ayrılık acısını atlatmanın yolu bulundu

Bilimsel dergi Current Biology'de yayımlanan çalışmada, ayrılıkların ardından yaşanan acıyı atlatmanın yolunun bulunduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:52
Ayrılık acısını atlatmanın yolu bulundu
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Ayrılık acısı, yaşamın en zorlu dönemlerinden biri olabilir ve birçok kişi için derin bir acı ve üzüntü kaynağıdır. Ancak, son zamanlarda yapılan araştırmalar ve psikolojik çalışmalar, ayrılık acısını atlatmanın ve yeniden hayata bağlanmanın etkili yollarını keşfetti. 

BİYOLOJİK DEĞİŞİMLER AYRILIK ACISINI HAFİFLETİYOR

ABD'de bilim insanları, beyindeki biyolojik değişimlerin ayrılık acısını hafifletmeyi sağlayabildiğini belirtildi. Tarla fareleri üzerinde yapılan çalışmada, eşlerini arayıp onlarla bir araya gelen kemirgenlerin beyinlerinde "zevk hormonu" olarak bilinen dopamin seviyelerinde ciddi artış yaşandığını gözlemledi. Fakat tek eşli ilişkiler kuran bu kemirgenlerin, partnerlerinden uzun süre ayrı kaldıktan sonra dopamin seviyelerinde azalma gerçekleştiği belirlendi. 

Bilimsel dergi Current Biology'de yayımlanan çalışmada, partnerinden 4 hafta ayrı kalan tarla farelerinin dopamin seviyesinde ciddi düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

AYRILIK ACISI AZALACAK

Colorado Boulder Üniversitesi'nden Zoe Donaldson, bu değişimin "ayrılık acısını azaltma" odaklı olduğunu belirtti. Araştırmanın yazarlarından olan nörobilimci, "Tarla fareleri, dopamin dinamiklerindeki bu değişimden sonra başka bir partner bulup tekrar bağ kurabiliyorlar. Fakat eski ilişkileri sürerken bunu yapamıyorlar" dedi. Donaldson, söz konusu durumun tarla farelerinin partnerlerini unuttuğunu değil, çiftlerin arasındaki bağın değer kaybettiğini gösterdiğini de söyledi. 


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