Bilimi şaşırtan doğumlar! Dünyanın en yaşlı anneleri

Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:00

Güncelleme: 24.02.2024 - 11:00

Bu heyecan verici örnekler, bilimin sınırlarını zorlayarak dünya üzerinde büyük bir etki bırakan yaşlı annelerin hikayelerini anlatıyor. Bu cesur ve güçlü kadınlar, mucizevi doğumlarıyla sadece kendi hayatlarını değil, aynı zamanda tıbbın bakış açısını da değiştirdiler.

ÇİN'İN EN YAŞLI DOĞUMU

Çin'de yaşayan bir kadın, 67 yaşında olmasına rağmen dünyaya bir kız çocuğu geçirerek Çin'in en yaşlı annesi ünvanını aldı. Tian isimli kadın Çin tarihinin de en yaşlı annesi olarak tarihe geçti. Torunu da olan Tian, bebeğini dünyaya sezeryanla getirdi.

TARİHE GEÇEN DOĞUM

Safina Namukwaya, Uganda’nın başkenti Kampala’daki bir tüp bebek merkezinde sezaryen yoluyla bir erkek ve bir kız çocuk dünyaya getirdi. Buraya kadar her şey normal ancak, Namukwaya dünyaya ikiz bebeklerini getirdiğinde yaşı tam olarak 70'ti. Tarihte doğum yapan en yaşlı kadınlardan biri olan Namukwaya, olayı bir “Mucize” olarak nitelendirdi.

DÜNYANIN EN YAŞLI ANNESİ

Hindistan’ın doğusunda 73 yaşındaki bir kadının ikiz kız çocuğu dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen olayda doktorlar anne olan kadının dünyanın en yaşlı doğum yapan kişisi olduğunu ileri sürdüler. Doğumu yaptıran doktorla konuşan BBC’nin Telugu servisine göre, yaşlı kadın 73 yaşında. Ancak aileyle ve doktorla konuşan Hindustan Times ve Indo-Asian News Service kadının 74 yaşında olduğunu söyledi. BBC Telugu’ya konuşan 73 yaşındaki yeni anne Erramatti Mangayamma “Hayatımın en mutlu anı” sözlerini kullandı.

Mangayamma’nın tam yaşının bilinmemesinin yanı sıra eşinin yaşıyla ilgili de çeşitli iddialar var. BBC’nin Telugu servisi Rajarou için herhangi bir yaş belirtmezken, BBC yaşlı adamın 82 yaşında olduğunu, Hindustan Times ve SWNS ise 80 yaşında olduğunu kaydetti.