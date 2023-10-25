Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Ayrıntı Yayınları'ndan TÜYAP Kitap Fuarı'na katılmama kararı

Ayrıntı Yayınları, fuarın yayıncı ve okuru gözeten bir anlayıştan uzaklaştığını, fuarı düzenleyenlerin kazancına odaklanmış bir yapı haline geldiğini belirterek fuara katılmayacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 20:11
Ayrıntı Yayınları'ndan TÜYAP Kitap Fuarı'na katılmama kararı
Abone Ol google-news

Ayrıntı Yayınları, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na katılmayacağını duyurdu.

“Okurlarımızdan gelen ‘Fuara neden katılmıyorsunuz’ sorusuna yanıtımızdır” notuyla bir açıklama yayınlayan yayınevi, fuarın yayıncı ve okuyucuları gözetmekten uzaklaştığını iddia etti.

Ayrıntı Yayınları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na Neden Katılmıyoruz?

Kuruluşumuzdan bu yana katılım sağlayarak desteklediğimiz Tüyap Kitap Fuarı’na bundan sonra katılım sağlamayacağımızı duyuruyoruz.

Tüyap’ın Taksim’de düzenlediği kitap fuarı yıllarından Beylikdüzü’ne evrilen bu süreç ne yazık ki yayıncıyı ve okuru gözeten bir anlayıştan uzaklaştı. Salt fuarı düzenleyenlerin kazancına odaklanmış bir yapı haline geldi. Her yıl sıkıntılarımızı paylaşmamıza rağmen yayıncılık adına olumlu bir değişim sağlanamadı.

Ne bize ne de okura faydası olduğunu düşündüğümüz bu kısır döngüye ortak olmayacağımızı siz değerli okurlarımıza bildiririz. Bizi anlayacağınızı umuyor ve başka mecralarda buluşmayı diliyoruz."


ayrıntı yayınları TÜYAP TÜYAP Bursa 20. Kitap Fuarı

İlgili Haberler

40. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı 28 Ekim’de başlıyor: ‘Yaşasın Cumhuriyet’

40. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı 28 Ekim’de başlıyor: ‘Yaşasın Cumhuriyet’
Tüyap’tan kültürümüze açılan şemsiye...

Tüyap’tan kültürümüze açılan şemsiye...
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda Cumhuriyet gazetesi yazarları okuyucularıyla bir araya geldi

TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda Cumhuriyet gazetesi yazarları okuyucularıyla bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler