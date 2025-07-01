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Ayşe Akın kimdir? Ayşe Akın nereli, kaç yaşında? Ayşe Akın'ın oynadığı dizi ve filmler...

Ayşe Akın kimdir? Ayşe Akın nereli, kaç yaşında? Ayşe Akın'ın oynadığı dizi ve filmler...

1.07.2025 15:43:00
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Haber Merkezi
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Ayşe Akın kimdir? Ayşe Akın nereli, kaç yaşında? Ayşe Akın'ın oynadığı dizi ve filmler...

Şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, Güney Koreli oyuncu Sung Hoon’a âşık olduğunu ve ilişki için Kore’ye taşınıp Korece öğrendiğini açıkladı. Peki Ayşe Akın kimdir?

Ayşe Akın, gönlünü Squid Game’in 120 numaralı karakterini canlandıran oyuncu Sung Hoon’a kaptırdığını söyledi. 24 Ocak 1992 tarihinde Belçika, Brüksel’de dünyaya geldi. Tam adı Ayşe Özdemir’dir. Aslen Afyonkarahisarlıdır. 2010 yılında Belçika'da bir güzellik yarışmasına katıldı ve Brüksel Güzeli oldu. 

AYŞE AKIN'IN ÖZEL HAYATI 

2011 yılında eski futbolcu Önder Turacı ile evlenen Ayşe Akın 2012 yılında evliliğini sonlandırdı.

2010 yılında Belçika Güzeli seçilen şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, özel hayatıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi. Daha önce 10 yıl boyunca Anoreksiya Nervoza ile mücadele ettiğini açıklayan Akın, bu kez Squid Game dizisinin yıldız oyuncularından biriyle aşk yaşadığını itiraf etti. Gönlünü Squid Game’in 120 numaralı karakterini canlandıran oyuncu Sung Hoon’a kaptırdığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Ben onunla tanıştığımda Squid Game’de oynamıyordu. The Glory adlı dizide oynuyordu, ben onu orada gördüm ve âşık oldum” ifadelerini kullandı.

İlişkisi için ciddi adımlar atan Akın, 1,5-2 yıl boyunca Güney Kore'de yaşadığını ve bu süreçte Korece öğrendiğini de dile getirdi. Açıklamalarıyla dikkat çeken Ayşe Akın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AYŞE AKIN'IN FİLMLERİ VE DİZİLERİ: 

2023 - Kraliçe

2020 - Corontina-19

2018 - Erkenci Kuş

2018 - İnsanlık Suçu 

2017 - Kadın

2017 - Kervan 1915

2014 - Güllerin Savaşı 

2008 - Küçük Kadınlar

ALBÜMLERİ : 

2021 - Hovarda

2016 - Ben Bile Şok 

2014 - Kim Ne Derse Desin 


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