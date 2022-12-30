Ayşe Gencer kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?
Türkiye'de caz müziği denilince akla ilk gelen isimlerden olan ünlü caz vokalisti Ayşe Gencer yaşamını yitrdi. Ayşe Gencer kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?
Ünlü caz solisti Ayşe Gencer hayatını kaybetti.
AYŞE GENCER KİM?
Ayşe Gencer, 11 Ocak 1956'da doğdu. Ayten Alpman ve İlham Gencer’in kızıdır. İlhan ve Bora Gencer adında 2 kardeşi vardır. 1977 yılında TRT İstanbul radyosunun açtığı Hafif Batı Müziği Vokal Yarışmasını kazandı. Yarışma sonrasında Galata Kulesi’ndeki restoranda caz söylemeye başladı. İlerleyen yıllarda Bodrum'da bir caz barda profesyonel olarak caz müzik söylemeye başladı.
Birçok caz festivalinde sahne aldı. 2011’de ilk albümü Bud Beatiful’u çıkardı.
AYŞE GENCER'İN EŞİ KİM?
Ayşe Gencer 1988 yılında trompetçi İmer Demirer ile evlendi.
AYŞE GENCER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Bir süredir tedavi gören Ayşe Gencer hayatını kaybetti. Gencer'in cenazesi 1 Ocak Pazar günü Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.
İlgili Haberler
- Aslı Sevi kimdir? Aslı Sevi hangi dizilerde oynadı?
- Yönetmen Zeynep Günay Tan kimdir, eşi kim? Zeynep Günay Tan hangi dizi ve filmleri yönetti?
- Caz vokalisti Ayşe Gencer'den acı haber
- İlham Gencer kimdir? İlham Gencer kaç yaşında İlham Gencer'in eşi ve oğlu kim?
- Leyla Gencer’i anarken
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Seçim tarihini belirlediler
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme