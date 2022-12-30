Ayşe Gencer kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

30 Aralık 2022 Cuma, 17:48

Ünlü caz solisti Ayşe Gencer hayatını kaybetti.

AYŞE GENCER KİM?

Ayşe Gencer, 11 Ocak 1956'da doğdu. Ayten Alpman ve İlham Gencer’in kızıdır. İlhan ve Bora Gencer adında 2 kardeşi vardır. 1977 yılında TRT İstanbul radyosunun açtığı Hafif Batı Müziği Vokal Yarışmasını kazandı. Yarışma sonrasında Galata Kulesi’ndeki restoranda caz söylemeye başladı. İlerleyen yıllarda Bodrum'da bir caz barda profesyonel olarak caz müzik söylemeye başladı.

Birçok caz festivalinde sahne aldı. 2011’de ilk albümü Bud Beatiful’u çıkardı.

AYŞE GENCER'İN EŞİ KİM?

Ayşe Gencer 1988 yılında trompetçi İmer Demirer ile evlendi.

AYŞE GENCER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Bir süredir tedavi gören Ayşe Gencer hayatını kaybetti. Gencer'in cenazesi 1 Ocak Pazar günü Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.