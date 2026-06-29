Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladıklarını açıklayan İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlendi. Peki, Ayşe Şeyma Keten kimdir, kaç yaşında? İbrahim Selim'in eşi Ayşe Şeyma Keten ne iş yapıyor?

AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR?

Ayşe Şeyma Keten, 1995 yılında doğmuştur. Üniversite eğitimini özel bir üniversitede Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği bölümünde tamamlamıştır. Eğitimini havacılık alanında almasına rağmen mesleki kariyerini bu alanda sürdürmemiştir. Sosyal medya platformlarında içerik üretmeye başlamasıyla birlikte tanınırlık kazanan Keten, zamanla dijital dünyada aktif bir figür haline gelmiştir. Özellikle Instagram ve YouTube gibi mecralarda gündelik yaşam, eğlence ve sosyal konular üzerine videolar paylaşmaktadır.

AYŞE ŞEYMA KETEN NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Şeyma Keten, kariyerini dijital medya, içerik yönetimi ve sosyal medya alanlarında sürdürüyor. Oha Diyorum ve YAPYAP gibi YouTube kanallarında görev aldı. Dijital medya alanındaki çalışmalarıyla sektör içerisinde deneyim kazandı.

2025 yılından itibaren YouTube Türkiye'de Strategic Partnerships Development Manager olarak görev yapıyor.

AYŞE ŞEYMA KETEN'İN ÖZEL HAYATI

Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim ile evlendi. Geçtiğimiz yıl ilişkilerini kamuoyuyla paylaşan çift, Aralık ayında evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı. Çift, 27 Haziran'da İtalya'da yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.