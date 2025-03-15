Ayşecan Tatari kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşecan Tatari ve eşi boşandı mı? Ayşecan Tatari'nin dizi ve filmleri...

Yayınlanma: 15.03.2025 - 19:15

Güncelleme: 15.03.2025 - 19:15

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteri ile akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin yaşamı merak ediliyor. Oyuncunun hangi dizilerde yer aldığı, kaç yaşında olduğu ve eşi araştırılıyor. Peki, Ayşecan Tatari kimdir? Ayşecan Tatari kaç yaşında, nereli? Ayşecan Tatari'nin dizi ve filmleri...

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

Ayşecan Tatari 14 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi sanatçı Aliye Uzunatağan olan oyuncu İstanbul İtalyan Lisesinde öğrenimini tamamladı.

Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon boyunca canlandırdığı "Duygu" rolü ile tanındı.

Ardından oyunculuk eğitimi almak üzere ABD'ye giden oyuncu Türkiye'ye dönünce önce özel bir tiyatroya daha sonra İBB Şehir Tiyatroları'na katıldı.

AYŞECAN TATARİ VE EŞİ BOŞANIYOR MU?

Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile evlendi. Çift 2020 yılında ilk bebekleri Müjgan'ı kucaklarına aldı.

Bir süredir gündemde olan boşanma iddialarına ünlü oyuncu cevap verdi:

"Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"

AYŞECAN TATARİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2000 - Evdeki Yabancı - Nazlı

2002-2003 - Çocuklar Duymasın - Duygu Çetinoğlu

2004-2005 - Çocuklar Ne Olacak

2015 - Yılanların Öcü - Gülmisal