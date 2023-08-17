Ayşecan Tatari yorumlara isyan etti: 'Bu hiç normal değil'

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:46

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:46

Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile dünyaevine girmiş, Müjgan adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Tatari, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara güzellik algısı üzerinden yapılan yorumlara isyan etti.

"BU YORUMLAR NORMAL DEĞİL"

Tatari, Instagram’da fotoğraflarına gelen “Yaşlanmışsın” ve “Ne olmuş sana?” gibi yorumlara ilişkin, “Lütfen açın bir yorumları okuyun. Normal değil bu. Bana güzelsin falan gibi mesajlar atmanıza da gerek yok. Size yemin ederim ben aynaya baktığımda gördüğümle de hayatın içinde kendimi nasıl hissettiğimle de çok mutluyum. Bu yorumlar benim hayatımda hiçbir fark yaratmıyor. Ama bu hiç normal değil. Ürkütücü hatta bir hastalık gibi” dedi.

"BİR VİRÜS GİBİ..."

Güzellik algısı üzerinden yapılan yorumların özgüveni yeterli olmayan insanlarda olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Tatari, "Konu asla benim güzel olup olmamam filan değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Genç kızlara bu konuda öz güveni eksik insanlara neler yapabileceği bu yorumların, beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler, samimiyetle ürkütücü buluyorum" ifadelerini kullandı.