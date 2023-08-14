Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün acı günü
'Medcezir', 'Kuzgun', 'Bir deli rüzgar' gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü yaşamını yitirdi.
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs’ta yaşayan babası Süleyman Ergüçlü yaşamını yitirdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine gçre Kıbrıs’ta gazetecilik yapan Süleyman Ergüçlü'nün yatağında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
69 yaşında hayata veda eden Ergüçlü, Kıbrıs’ta son yolculuğuna uğurlanacak.
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