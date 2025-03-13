Ayşegül Aldinç'ten nostaljik 'Tarkan' paylaşımı

Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç 2002 FIFA Dünya Kupası döneminde Tarkan ile çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Ayşegül Aldinç'ten nostaljik 'Tarkan' paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:38

Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, yıllar önce Tarkan ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

67 yaşındaki sanatçı, paylaşımına “Kemerler bağlıysa 23 yıl önceye, 2002 FIFA Dünya Kupası zamanına gidiyoruz” notunu ekledi.

Aldinç, o dönemde köşe yazarlığı yaptığını ve bilgisayar başında yazısını yetiştirmeye çalışırken alt sokaktan gelen sesler sayesinde Tarkan’ın orada olduğunu öğrendiğini belirtti. O anları şu sözlerle anlattı:

"Gencin biri ‘Tarkan gelmiş abla bizim buraya’ dedi. Oley! As bayrakları! ‘Aha!’ diyerek hemencecik sırtıma bir şey aldım, merdivenleri üçer beşer inip olay yerine vasıl oldum."

Sanatçı, normalde böyle bir şey yapmadığını dile getirerek Tarkan’ı kalabalığın arasında ışığı sayesinde kolayca bulduğunu ifade etti. O gün yaşadığı anıyı, "Sonuç: Bir çift fotoğraf ve ayaküstü iki hoşbeşle 'Ayşegül alt sokaktan bildirdi'. Madem bugün geçmişi yad ediyoruz, ‘Bundan şahane yad mı olur?’ dedim. İşte bu kadar" sözleriyle tamamladı.


Etiketler: #Ayşegül Aldinç #Tarkan

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