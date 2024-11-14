Tarkan ve Cem Yılmaz Almanya’da buluştu: 'İyi geldik birbirimize'

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile Cem Yılmaz'ın Almanya'daki gösterisini izledi. Tarkan ve Cem Yılmaz, gösteri sonrasında bir araya geldi.

Tarkan ve Cem Yılmaz Almanya’da buluştu: 'İyi geldik birbirimize'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:34

Megastar Tarkan, Avrupa turnesine devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Almanya’nın Düsseldorf kentindeki gösterisini eşi Pınar Tevetoğlu ile izledi.

Cem Yılmaz, Düsseldorf gösterisinin ardından sosyal medya hesabından "Bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Tarkan da buluşmaya dair fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcı, "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajını yazdı.

Bu sıcak buluşmaya esprili bir yorum da Cem Yılmaz’dan geldi. Komedyen, Tarkan ile paylaştığı fotoğrafa, "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.


Etiketler: #Tarkan #Cem Yılmaz

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