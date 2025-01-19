Suudi Arabistan'da Tarkan rüzgarı esti: Megastar, Riyad'da ödül gecesinde sahneye çıktı

Yayınlanma: 19.01.2025 - 13:37

Güncelleme: 19.01.2025 - 13:52

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, son olarak Kızıldeniz Film Festivali'nin jürisinde yer alan Tuba Büyüküstün ve Hande Erçel ve Burak Özçivit- Fahriye Evcen çifti gibi isimler katıldı.

Ödül töreni Megastar Tarkan'ın muhteşem konseriyle başladı.

Joy Awards; her yıl sinema, dizi, müzik ve spor dallarındaki ödülleri sahipleri ile buluşturuyor.

TÜRKİYE'DEN ÜNLÜ AKINI

Her sene ocak ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ödül töreni, bu yıl 18 Ocak'ta gerçekleşti.

Joy Awards, sinema ve televizyon dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirdi. Ödül törenine Türkiye’den de çok sayıda ünlü katıldı.

TARKAN'DAN BEĞENİ TOPLAYAN PERFORMANS

Megastar Tarkan ise Joy Awards'ta görkemli bir şovla sahneye çıktı. Tarkan'ın sahne performansı beğeni topladı.

ÜNLÜLER MOR HALIDA BULUŞTU

Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2025 töreninde ünlüler, mor halıda şıklık yarışına girdi. Ödül vermek üzere sahneye çıkan Tuba Büyüküstün, etkinlikteki önemli isimlerden biriydi.

Ödül törenine Türkiye’den; Barış Arduç, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Hande Erçel, Özge Özpirinçci ve Afra Saraçoğlu gibi isimler katıldı.