Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:27

Güncelleme: 17.08.2024 - 14:27

Geçmişte birçok televizyon kanalında sunuculuk yapan, son dönemdeyse yayıncılık hayatına YouTube üzerinden devam eden Ayşenur Yazıcı’dan üzücü bir haber geldi. Yazıcı'nın oğlu Kerem Kürşat, annesinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Peki, Ayşenur Yazıcı kimdir? Ayşenur Yazıcı kaç yaşında, nereli? Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu nasıl?

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Ayşenur Yazıcı, 1958 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris’te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde, üniversiteyi ise Fransa’nın Lyon şehrindeki Rhone Akademisi’nde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı.

1983 yılında İzmir TRT'de çalışmaya başladı. TRT’deki işine devam ederken, ünlü bir kozmetik firmasının Türkiye temsilciliğinde teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı. 1990 yılından itibaren özel televizyon kanallarında spiker olarak çalıştı ve birçok program sundu. Bu meslekte 50’den fazla ödül aldı ve Türk Dil Kurumu tarafından "Türkçe’yi en iyi kullanan spiker" ödülüne layık görüldü.

Ayşenur Yazıcı, Zülfü Livaneli’nin Şahmeran filminde dünyaca ünlü makyör Serge Mentelet ile birlikte çalıştı. 1990 yılından bu yana çeşitli dergilere kozmetik yazıları ve psikolojik testler hazırladı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Toplamda 13 kitabı bulunmaktadır. 1997-1998 yıllarında TGRT’de sabah programı editörlüğü ve spikerlik, 2005 yılında ATV’de reality show programı sunuculuğu, 2010-2011 yıllarında ise TRT’de ‘Sütlü Kahve’ adlı programın sunuculuğunu yaptı.