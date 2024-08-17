Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:22

Güncelleme: 17.08.2024 - 14:22

Hababam Sınıfı performansıyla adından söz ettiren Tuncay Akça, "Bacaksız" karakteriyle akıllarda yer etmişti. Tuncay Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, Tuncay Akça kimdir? Hababam Sınıfı'nın efsanesi Tuncay Akça nereli, kaç yaşında? Tuncay Akça neden öldü?

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Tuncay Akça 16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlenmiştir. Yol filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Manav Adem rolünde oynamıştır.

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur. 2004 yılında Hababam Sınıfı Merhaba'da oynamıştır. 5 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti'ye katılmıştır.

TUNCAY AKÇA NEDEN ÖLDÜ?

17 Ağustos 2024'de 60 yaşında kalp krizi sonucu öldü.