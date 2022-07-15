Aytaç Kardüz kimdir? Aytaç Kardüz kaç yaşında, neden öldü?

15 Temmuz 2022 Cuma, 09:59

1943'te Ankara'da doğan Aytaç Kardüz, Türkiye'nin en başarılı radyo ve televizyon spikerlerindendi. Aytaç Kardüz, 1964-1994 yılları arasında TRT'de görev yapmıştı.

Kardüz TRT'nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermiş ve birçok spikerin yetişmesine de katkıda bulunmuştu. Kardüz, 30 yıl boyunca TRT'de çalıştı..

Yıllar sonra TRT Haber'de 15 Temmuz Millet Stüdyosu'nda kamera karşısına geçerek haberleri sunan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu.

AYTAÇ KARDÜZ KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Aytaç Kardüz dün denize girdiği sırada aniden fenalaştı. Kardüz, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Aytaç Kardüz, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen deneyimli spiker uzun yıllar yaşadığı Ankara'da defnedilecek.



