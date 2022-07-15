Aytaç Kardüz kimdir? Aytaç Kardüz kaç yaşında, neden öldü?
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum İlçesinde hayatını kaybetti. Aytaç Kardüz kimdir? Aytaç Kardüz kaç yaşında, neden öldü?
1943'te Ankara'da doğan Aytaç Kardüz, Türkiye'nin en başarılı radyo ve televizyon spikerlerindendi. Aytaç Kardüz, 1964-1994 yılları arasında TRT'de görev yapmıştı.
Kardüz TRT'nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermiş ve birçok spikerin yetişmesine de katkıda bulunmuştu. Kardüz, 30 yıl boyunca TRT'de çalıştı..
Yıllar sonra TRT Haber'de 15 Temmuz Millet Stüdyosu'nda kamera karşısına geçerek haberleri sunan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu.
AYTAÇ KARDÜZ KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?
Aytaç Kardüz dün denize girdiği sırada aniden fenalaştı. Kardüz, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Aytaç Kardüz, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni henüz bilinmeyen deneyimli spiker uzun yıllar yaşadığı Ankara'da defnedilecek.
Video Haberler
- Plajda korku dolu anlar: Şoka girdi
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış