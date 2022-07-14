Hayatını kaybeden Fulya Erdemci kimdir?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:47

Fulya Erdemci Bilkent, İstanbul, Marmara İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2002 yılında Türkiye’de yayalar için kamusal alanda gerçekleştirilen ilk sergi olan “İstanbul Yaya Sergileri”ni gerçekleştirdi.

Fulya Erdemci, 2003-2004 yıllarında İstanbul’da Proje 4L’nin direktörlüğünü yaptı ve 2004-2005 yıllarında İstanbul Modern’de süreli sergi küratörü olarak çalıştı. Erdemci, 2002 yılında 25. São Paulo Bienali “Metropoliten İkonografileri: Kentler”in ‘İstanbul’ bölümünün küratörlüğünü üstlendi ve 2007 yılında 2. Moskova Çağdaş Sanat Bienali “Jeopolitik, Pazar ve Amnezi Üzerine Dipnotlar”ın küratör ekibinde yer aldı. Fulya Erdemci, 2002 yılında Türkiye’de yayalar için kamusal alanda gerçekleştirilen ilk sergi olan “İstanbul Yaya Sergileri”ni başlattı ve 2005 yılında serginin ikincisini Emre Baykal’ın eş küratörlüğü ile gerçekleştirdi. Erdemci 2008’de Christchurch, Yeni Zelanda’da 25 uluslararası sanatçının katılımıyla kentsel mekânlarda gerçekleşen “Avare Çizgiler: Yeni bir Mekân Kültürüne Doğru”, 5. SCAPE Kamusal Alanda Sanat Bienali’nin küratörlüğünü Danae Mossman ile birlikte yürüttü.



2013’te “Anne, ben barbar mıyım?” başlıklı 13. İstanbul Bienali'nin yanı sıra 54. Venedik Bienali‘nde ''Türkiye Pavyonu'' gibi uluslararası sanat sergileri ve programlarının küratörlüğünü yürüten Erdemci, 2008’den 2012’ye kadar Amsterdam’daki SKOR Sanat ve Kamusal Alan Vakfı‘nın direktörlüğünü yaptı.

2015’ten itibaren çok sayıda mekâna özgü serginin yer aldığı Cappadox Festivali Çağdaş Sanat Programı’nın küratörlüğünü üstlenen Erdemci, İstanbul Bienali’nin ilk yönetmenleri arasında da yer almış, 'İstanbul Yaya Sergisi'ne imza atmıştı.

Fulya Erdemci, 15 Eylül 2020'de Danimarka'da kamusal alanda sanata odaklanan müze KØS'e yeni küratör olarak atanmıştı.



Ünlü küratör 13 Temmuz 2022'de hayatını kaybetti.

