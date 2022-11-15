Baba filminin konusu ne, oyuncuları kim? Baba filminin hikâyesi gerçek mi? Baba filminin müziği kime ait?

15 Kasım 2022 Salı, 14:23

Baba (The Godfather), yönetmenliğindeki Francis Ford Coppola'nın, senaryosunu Mario Puzo ile birlikte paylaştığı, 1972 yapımlı bir dram/polisiye filmidir.

BABA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında yaşayan bir İtalyan mafya ailesinin hayatını anlatıyor. Ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael, Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don’u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eskiden kullanılan yöntemleri değiştirmeye başlar.

BABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marlon Brando

Al Pacino

James Caan

BABA FİLMİNİN HİKÂYESİ GERÇEK Mİ?

Film, gerçek hikayelerden esinlenmiştir fakat karakterler kurgudur.

BABA FİLMİNİN MÜZİĞİ KİME AİT?

Filmle aynı ismi taşıyan ünlü jenerik müziğinin bestecisi Nino Rota'dır.

BABA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Baba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 9.2 olarak belirlenmiştir.



